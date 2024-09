Taranto, violento nubifragio: allagamenti, blackout e caos in città

Un violento nubifragio, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, ha colpito Taranto nella serata di giovedì 19 settembre, causando allagamenti, disagi e interruzioni dell’energia elettrica in diverse zone.

L’improvvisa bomba d’acqua ha sorpreso molti automobilisti, rimasti in panne o bloccati nei sottopassi. Centinaia le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Molte strade si sono trasformate in fiumi, con il traffico paralizzato. Sono in corso verifiche in scantinati, piani bassi e garage per valutare i danni subiti.

