Furti e riciclaggio di auto, operazione Raptor ad Andria: presi in sei

ANDRIA – Circa 50 carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva

dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di

Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno – a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura

della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare,

emessa dal gip del Tribunale di Trani – su richiesta della citata Procura della Repubblica – nei

confronti di 6 indagati residenti ad Andria (4 in carcere; 2 agli arresti domiciliari) ritenuti

gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al compimento di furti,

rapine e riciclaggio di veicoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author