Taranto, Villa Peripato: circa 7 milioni di euro di interventi previsti

La Villa Peripato, polmone verde del Borgo Umbertino, in questi giorni è oggetto di una serie di interventi di manutenzione: pulizia radicale degli spazi, sistemazione delle fontane e illuminazione pubblica con l’obiettivo di restituire decoro e fruibilità diffusa in previsione della stagione primaverile.

Gli interventi sono stati realizzati dal Comune di Taranto con la supervisione di Cosimo Ciraci, assessore ai lavori pubblici, e Michele Mazzariello, assessore alle società partecipate.

“La riqualificazione di questo antico parco della città è tra le priorità dell’amministrazione guidata dal Sindaco Melucci: è attualmente in fase di gara, e prossimo alla cantierizzazione, in linea con le procedure amministrative in corso, il progetto di “Realizzazione di interventi Green e Blue della Villa Peripato” finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica per un importo di circa 900mila euro. Un progetto che prevede la riqualificazione dei percorsi pedonali attraverso materiali naturali per mitigare gli effetti del cambiamento climatico”, si legge in una nota di Palazzo di Città.

“Prosegue, al contempo, la programmazione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione sportiva per i Giochi del Mediterraneo che interesseranno il rinnovamento degli ingressi alla villa e la riqualificazione dell’ex-piscina (importo 1milione di euro), e delle attività di rifunzionalizzazione, recupero e restauro conservativo dell’intera area, inserite nel piano triennale delle opere pubbliche soggette a mutuo (importo 5milioni di euro)”, continua la nota.

“La Villa Peripato è un luogo identitario per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci nella stessa nota -. Come amministrazione vogliamo ridare valore a questi giardini storici, attraverso interventi quotidiani e progetti più strutturati che ne riconfigureranno completamente il volto. Grazie al lavoro delle nostre direzioni stiamo ripristinando e implementando il decoro e la sicurezza di quest’area, ascoltando le priorità dei cittadini: siamo al lavoro per preservarne la bellezza, l’auspicio più grande è che i cittadini ci aiutino a mantenere puliti questi luoghi”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author