Taranto, vigilia di sangue. Incidente mortale sulla 106

TARANTO – Vigilia di Natale di sangue sulle strade del Tarantino,

Un incidente mortale si è registrato attorno all’1.30 del mattino sulla SS 106 – strada statale E90 all’altezza dello svincolo per Massafra – stazione Cagioni.

Secondo le prime ricostruzioni un furgone Scudo guidato da un 73enne nativo di Foggia sarebbe stato tamponato da una Peugeot 308 con a bordo due giovani per cause da accertare.

A causa della violenza dell’impatto il veicolo si è ribaltato e il conducente, sbalzato al di fuori dell’abitacolo, ha trovato la morte. Ricoverati in ospedale a Taranto i due occupanti della Peugeot, uno in codice rosso, uno in codice giallo.

Foto di Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author