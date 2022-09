Il Taranto ha un nuovo preparatore atletico. Nello staff tecnico di Ezio Capuano – si legge in una nota – entra a far parte Pasquale D’Antonio. Professionista abilitato FIGC, nell’ultima stagione D’Antonio ha collaborato con il Novara. In carriera vanta esperienze con Matera, Paganese, Catanzaro Under 17 e Rappresentativa Campania Under 17.