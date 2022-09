MONOPOLI – Sarà Timothy Nocchi il portiere over che affiancherà Vettorel e Avogadri in stagione. L’estremo difensore ex Catanzaro e Juve U23 (ora Next Gen) ha vinto il ballottaggio con Offredi, altro giocatore seguito con estremo interesse dai biancoverdi. Arriverà domani e firmerà un contratto fino a giugno. Il portiere toscano potrebbe scendere in campo già dal primo minuto contro il Cerignola.