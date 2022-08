TARANTO – Numeri al di sopra delle aspettative per MSC Crociere nel porto di Taranto. Nelle settimane in prossimità di Ferragosto saranno infatti circa 4.000 i passeggeri che si imbarcheranno per un’esperienza nel Mediterraneo. A fare tappa in città, come durante tutto il periodo estivo, sarà MSC Splendida, con importanti benefici non solo per le realtà attive nel settore turistico, ma anche per le numerose altre attività operative in questo periodo.

Molto positivi anche i dati riscontrati a livello nazionale, che confermano come il Mediterraneo resti una delle mete più gettonate per le vacanze nel periodo di Ferragosto