Taranto: tre partite in sette giorni

TARANTO – Il posticipo del match di campionato tra Taranto e Cerignola, in programma ora lunedì alle ore 15 e non più domenica alle 20.45, ha generato un effetto domino in casa Taranto. Slitta a giovedì 5 ottobre la gara contro il Picerno, inizialmente programmata per il 4, ma rimane identico l’orario, quello delle 16.15. A conti fatti, però, tra campionato e Coppa, gli ionici scenderanno in campo tre volte in appena sette giorni.

Un calendario inevitabilmente ingolfato a causa dell’annosa vicenda-stadio della quale la società si è scusata con i suoi stessi tifosi pur non essendone direttamente responsabile: “Ci rammarica non potervi ospitare, ancora una volta, in quella che è la casa di tutti noi, ma siamo speranzosi di riabbracciarvi e rivedervi su quei gradoni nel prossimo match casalingo”, si legge nella lettera pubblicata poche ore fa sui canali ufficiali del club. Esilio forzato, ma anche presumibilmente prossimo a concludersi: già contro il Crotone, domenica 15, si tornerà allo Iacovone.

