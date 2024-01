Taranto, tornano a protestare lavoratori Cittadella della Carità

Non c’è pace per i lavoratori della Cittadella della Carità di Taranto che dopo un periodo di profonda incertezza speravano in una schiarita in vista di un piano che avrebbe dovuto condurre l’ente di assistenza sanitaria con sede a Paolo VI, verso una nuova conduzione manageriale. Per questa ragione si torna alla protesta, indetta dai sindacati di categoria di Funzione Pubblica CGIL e FP CISL.

Tenuto conto dell’atteggiamento di silenzio della Fondazione in ordine alla erogazione delle tredicesime mensilità, reiterando precedenti inadempimenti contrattuali – scrivono nella nota di comunicazione del sit in di protesta Mimmo Sardelli e Flavia Ciraci, rispettivamente segretari di FP CGIL e FP CISL Taranto – comunicano che terranno una assemblea sindacale con relativo sit in nel piazzale antistante la Fondazione, il giorno 4 gennaio dalle ore 11 alle 13.

