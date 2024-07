Taranto, torna di moda il nome di Rapisarda

Nonostante la calma apparente sul fronte calciomercato, il Taranto è alla ricerca di rinforzi per lo schema tattico di Ezio Capuano. Tra i nomi in cima alla lista spicca quello dello svincolato Francesco Rapisarda, difensore che nella scorsa stagione ha collezionato quindici presenze con il Catania. Già monitorato dal club pugliese nel mercato del gennaio scorso, Rapisarda sembra essere l’obiettivo principale per rinforzare la difesa rossoblù. Attualmente senza contratto, il giocatore ha la libertà di scegliere il suo futuro, anche se non si esclude un possibile ritorno al Catania.

