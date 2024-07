Nardò, Raimondo Catalano in pole per la panchina granata

Mentre c’è chi è al lavoro per mettere in piedi la propria rosa in vista del prossimo, imminente, nuovo campionato, c’è chi è invece alla ricerca del proprio nuovo allenatore. È il caso del Nardò, che dopo la separazione con Massimo Costantino (adesso alla guida del Catanzaro Primavera) sta guardandosi intorno a caccia di un tecnico a cui affidare la panchina granata. Tutte le strade pare portino a Raimondo Catalano, allenatore che ha condotto alla salvezza il Gravina al termine della passata stagione con una striscia di ben sette risultati utili consecutivi e quattro vittorie di fila. Praticamente arenate invece le piste Ferraro, Esposito e Foglia Manzillo, ossia gli altri tre nomi che in casa granata si stavano valutando per il post Costantino.

Le operazioni di calciomercato però non attenderanno la fumata bianca del nuovo tecnico. Si è infatti già al lavoro per mettere a segno i primi innesti e confermare chi nel corso della passata stagione si è dimostrato imprescindibile. Si lavora con ottimismo, infatti, alla permanenza di D’Anna, Addae, Ferreira e Lanzolla, mentre i primi volti nuovi, ma non troppo, dovrebbero essere quelli di Marco Puntoriere e Souleymane Camara. Il primo, già a Nardò nella stagione 2021/2022, è pronto a tornare in Salento dopo l’esperienza biennale alla Palmese. In forza ai campani, prima nel girone G, e poi nel raggruppamento H, ha realizzato rispettivamente 7 e 8 gol dopo le 13 marcature messe a segno in Salento un anno prima. Un altro ritorno dovrebbe essere quello del guineano Camara, centravanti che vanta 130 presenze in Serie D, messosi in mostra proprio con addosso la casacca del Toro nel campionato 19/20.

