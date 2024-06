Taranto, stabile “Acanfora” passa dal Comune alla Provincia per accogliere nuovi studenti

Una significativa convenzione è stata sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Taranto riguardo l’edificio del plesso “Acanfora” in Via Dante Alighieri n. 95, attualmente utilizzato dall’istituto comprensivo “Europa-Alighieri”.

L’accordo prevede che il Comune di Taranto conceda in comodato d’uso gratuito per dieci anni il plesso “Acanfora” alla Provincia, che lo adibirà a sede per altre istituzioni scolastiche. Questo accordo evidenzia la collaborazione tra i due enti per il bene del territorio e garantisce alle famiglie una maggiore libertà di scelta riguardo l’istruzione dei propri figli.

Il contratto, basato sulla Legge 23/1996, permette ai Comuni di trasferire gratuitamente alle Province gli immobili utilizzati come sedi scolastiche, con l’obbligo per le Province di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di eventuali ristrutturazioni e adeguamenti.

La Provincia di Taranto si impegna a garantire i lavori di ammodernamento e manutenzione dello stabile nei prossimi dieci anni. Il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha elogiato la collaborazione tra i due enti, ringraziando le rispettive direzioni del Patrimonio per il lavoro svolto.

