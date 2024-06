Massafra, ‘Revocato finanziamento di 6 milioni per cavalcaferrovia’

“Uno schiaffo ulteriore da parte della Regione Puglia alla città di Massafra e a tutto il territorio: la revoca di un importante finanziamento di 6 milioni di euro per la realizzazione del cavalcaferrovia. Questo taglio vede svanire le legittime aspettative degli imprenditori dell’area industriale, che contavano su questa infrastruttura vitale per decongestionare il traffico verso le campagne e il mare”. Lo denuncia in un nota Salvatore fuggiano, responsabile nazionale attività commerciali UdC.

”La responsabilità di questa situazione è inconfutabilmente attribuibile all’incapacità manifesta di un’amministrazione che non è in grado di guidare le dinamiche di sviluppo di una comunità viva e laboriosa come quella massafrese. La città merita sicuramente una rappresentanza politica e istituzionale adeguata”, sottolinea Fuggiano.

”L’UDC si schiera a fianco delle legittime aspettative di sviluppo della città e di tutta la realtà circostante, assicurando un confronto costante e serrato nelle sedi opportune, in collaborazione con i consiglieri comunali”, conclude Salvatore Fuggiano.

