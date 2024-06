Giochi del Mediterraneo, Svolta liberale: assurdo affermare che ci siano ritardi

I consiglieri di Svolta Liberale, Walter Musillo, Francesco Cosa e Mimmo Festinante, hanno lanciato un duro attacco nei confronti dell’ex assessore all’Urbanistica e Infrastrutture Strategiche del Comune di Taranto, Mattia Giorno. L’ex assessore è stato criticato per i ritardi nei progetti relativi ai Giochi del Mediterraneo.

Secondo i consiglieri, Giorno, durante il suo mandato, ha contribuito significativamente ai ritardi, ostacolando la realizzazione dei progetti con passerelle, viaggi, rendering e fondi sprecati senza risultati concreti. I consiglieri hanno sottolineato come, sotto la gestione di Giorno, progetti come lo stadio Iacovone e le piscine siano rimasti solo su carta, con costi stimati ben al di sotto delle cifre reali necessarie.

Musillo, Cosa e Festinante hanno inoltre ricordato che l’assenza di progetti concreti ha portato alle dimissioni del presidente del Coni Malagò e del ministro dello Sport Abodi, e ha spinto il presidente del comitato internazionale Tizzano a considerare di spostare i Giochi da Taranto.

Infine, i consiglieri hanno lodato il Commissario Ferrarese per la sua determinazione e visione, che hanno permesso di avanzare con i progetti, ora pronti per essere appaltati. “Per quattro anni fu tutto un grande teatro, del quale Giorno fu uno dei primi protagonisti. Per fortuna su quel periodo, e sull’ex assessore, è da tempo calato il sipario,” hanno concluso i consiglieri.

