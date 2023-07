Taranto: Sindacati, ‘Mancano 40 operatori al servizio 118’

“Le procedure attivate con i due avvisi pubblici per reclutare il personale del servizio 118 dell’Asl di Taranto non sono stati sufficienti a completare l’organico previsto di 384 unità. Tale circostanza, determina spesso il mancato rispetto degli orari contrattuali e una difficoltosa programmazione dei turni, circostanze che rendono, dunque, non più differibile la pubblicazione di un terzo avviso pubblico per il reclutamento dei 40 operatori mancanti”.

E’ quanto denunciano Fp Cgil Cisl Fp e Uil Fpl di Taranto, parlando di un “peso insostenibile da parte del personale che, con grande spirito di abnegazione ha retto questa fase di avvio saltando, spesso, riposi ed altre prerogative”.

“Ci preme sottolineare, inoltre, che l’assunzione degli altri 40 operatori ha già la sua copertura dal punto di vista finanziario, essendo la cifra per le 384 unità previste, quindi anche per le altre 40, già in bilancio Asl e mensilmente assegnata anche in ragione del relativo business plan”.

“C’è da chiedersi dove questi fondi verranno accantonati e per cosa. Tenuto anche conto che il profilo professionale dell’autista soccorritore è di particolare complessità e che il servizio è essenziale per l’intera comunità, chiediamo al presidente della Regione, all’assessore alla Sanità, alla Asl di Taranto e alla Sanitaservice, di attivare senza ulteriore indugio le procedure per completare l’organico già autorizzato dalla Regione Puglia”, concludono.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp