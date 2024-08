Taranto, si cerca l’accordo con Contessa e la Turris

Ufficializzato Zigoni in attacco, il Taranto deve correre sul mercato per rinforzare il gruppo a disposizione di Carmine Gautieri, che venerdì 30 agosto debutterà allo Iacovone con il Latina (gara a porte chiuse per squalifica). Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il trentaquattrenne Sergio Contessa, centrocampista esterno, all’occorrenza anche terzino sinistro, di proprietà della Turris. Le parti, al momento, sono distanti, manca l’accordo tra il Taranto, la stessa Turris e il calciatore nato a Francavilla Fontana.

