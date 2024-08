Serie C, Girone C: top e flop della 1a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Nunziante (Benevento) Non si diventa campioni d’Europa con la Nazionale under 17 per caso. Al suo esordio in Lega Pro mette in mostra tutte le sue ottime qualità.

DIFESA

Ierardi (Catania) Guida il pacchetto arretrato con autorevolezza e personalità, non disdegnando incursioni offensive.

CENTROCAMPO

Vitale (Crotone) L’ex juventino schioda la contesa con l’Altamura, concretizzando un ottimo assist di Gomez.

ATTACCO

Anatriello (Messina) Classe 2004, all’esordio con la casacca peloritana, rifila una doppietta al Potenza. Da seguire con attenzione.

ALLENATORE

Tomei (Picerno) Buona la prima: i lucani asfaltano un malcapitato Avellino con una quaterna roboante.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Iannarilli (Avellino) In avvio due belle parate. Poi, però, viene travolto dalla furia del Picerno, incassando un poker mortificante.

DIFESA

Benassai (Trapani) La prima rete foggiana scaturisce da un suo errore. E Torrisi decide di sostituirlo subito dopo.

CENTROCAMPO

Tropea (Cavese) Svaria parecchio, da sinistra a destra; senza però trovare continuità e spunti propositivi.

ATTACCO

D’ Amico (Team Altamura) In quel di Crotone una prima frazione senza acuti. Nell’intervallo resta sotto la doccia, rilevato da De Santis.

ALLENATORE

Conte (Turris) La compagine corallina, falcidiata dalle assenze, paga dazio al cospetto di un Monopoli concreto e ben organizzato.

