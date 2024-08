Taranto, Tomislav Papazov e Bubacarr Marong per la difesa

Due rinforzi in difesa per il Taranto che ha chiuso con altrettanti centrali. Si tratta di Tomislav Papazov, classe 2001 nell’ultima stagione al Foggia, e Bubacarr Marong, gambiano di 24 anni cresciuto nel Palermo e con una esperienza alla Gelbison in Serie C. Entrambi sono già in riva allo Jonio e a disposizione di Carmine Gautieri per la sfida con il Latina di venerdì 30 agosto.

