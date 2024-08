Fidelis Andria-Kragl ci siamo: vicina risoluzione col Trapani

Giornata importante per Oliver Kragl e per la Fidelis Andria. Il calciatore in queste ore sta discutendo con il Trapani gli ultimi per la risoluzione del contratto. La notizia, anticipata nei giorni scorsi durante ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud ha trovato conferme da più parti. Kragl è atteso ad Andria in serata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author