TARANTO – Il porto di Taranto si candida al titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards che si terrà il 14 settembre prossimo al Seatrade Cruise Med di Malaga, fiera riservata all’industria croceristica. Una candidatura che accende i riflettori su una destinazione emergente che in pochi anni si è messa in luce accanto a destinazioni croceristiche storiche e ha saputo ritagliarsi un suo spazio fatto di bellezza, cultura, eccellenze enogastronomiche come evidenzia il recentissimo articolo della rivista digitale Cruises News.

Domenica 21, intanto, giochi d’acqua e accoglienza di rito per l’arrivo della Mein Schiff Herz, nave della compagnia tedesca Tui Cruises (2000 passeggeri circa per lo più di nazionalità tedesca), e il giorno dopo lunedì 22 per l’arrivo di Marella Explorer 2, anche in questo caso circa 2000 passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna.