Taranto: Saluta anche Alessio Martorel

Dopo Diaby, rescinde anche Alessio Martorel. Il portiere classe 2000 sveste la maglia rossoblu dopo una sola stagione e senza aver lasciato il segno. Nessuna presenza per l’ex Bisceglie. A ufficializzare la risoluzione il Taranto che “comunica di aver raggiunto con il calciatore Alessio Martorel l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il club ringrazia il calciatore per la straordinaria professionalità e attaccamento alla maglia mostrati in questi mesi di permanenza a Taranto augurandogli i migliori successi per la sua carriera”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp