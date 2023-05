Lecce, Baroni: “Contro la Lazio dovremo giocare senza paura”

Il Lecce si appresta a sfidare la Lazio in trasferta nell’anticipo della 35^ giornata di campionato. Alla vigilia del match, mister Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, presentando la complicata sfida in terra capitolina: “Siamo reduci da una sconfitta dura da digerire, ma vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. La classifica dice che abbiamo 31 punti, sufficienti l’anno scorso per ottenere la salvezza, ma quest’anno non bastano. La squadra non deve giocare preoccupata, i ragazzi devono stare sereni. Non credo ci siano problemi con la nostra fase difensiva, semmai dobbiamo migliorare quella offensiva. Nelle ultime uscite abbiamo concesso poco, ma quel poco è bastato per prendere gol. Per tornare a segnare servirà maggior determinazione. Rispetto alla gara di andata, che abbiamo vinto, non siamo cambiati. Il girone di ritorno si sa, è sempre più difficile. Si alza il livello, è così la Serie A. Sono ottimista perchè non si possono avere timori. Ai blocchi di partenza avremmo firmato tutti per essere qui, quindi ce la giochiamo come meglio possiamo. La pressione fa parte del nostro lavoro. In rosa abbiamo ragazzi giovani, che non possono scansarsi dal proprio percorso di crescita. Le pressioni vanno gestite, fa parte di questo mestiere. Vincere in casa della Lazio sarà difficile, ma andiamo a Roma per giocarcela con rispetto, consapevoli delle difficoltà. Alla squadra chiederò di giocare senza paura”.

