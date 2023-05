Arrivato in giallorosso nel 1997, con la squadra militante in Serie B, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino conquistò subito la promozione nel massimo campionato. Da lì iniziò, con il Lecce, una lunga storia fatta di 6 stagioni in Serie A e 4 in Serie B con 3 promozioni nel massimo campionato e una semifinale play-off persa nei minuti finali con un rigore non trasformato. A questo si aggiungono i 7 titoli italiani giovanili vinti con Giovanissimi, Allievi e Primavera. In occasione di Lazio-Lecce, Pantaleo Corvino taglierà il traguardo della 400 gare in giallorosso.

