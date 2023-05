Lo spareggio Brindisi – Cavese a Vibo Valentia: a breve le info sui biglietti

Lo spareggio finale del girone H tra Brindisi e Cavese, valido per la promozione in Lega Pro, si giocherà a Vibo Valentia. Adesso è ufficiale la decisione, scelto l’impianto, adesso le tue formazioni potranno focalizzarsi interamente sul match che vale tutta una stagione.

La decisione è stata presa in seguito al vertice della questura di Vibo di questa mattina. Appuntamento, dunque, domenica 14 maggio alle ore 16 presso lo Stadio Luigi Razza, casa della Vibonese che quest’anno ha giocato il girone I di Serie D. Tra poche ore saranno rese note modalità e disposizioni per la vendita dei tagliandi (non è ancora chiaro quanti ce ne saranno a disposizione).

