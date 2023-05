Serie D | Gravina e Molfetta pronte a giocarsi la categoria ai playout

Gravina e Molfetta sono pronte a giocarsi la permanenza in Serie D ai playout. Il fato ha voluto che due pugliesi si incrociassero nell’immediato post season in quanto 14esima e 15esima classificata del girone H. La stagione dei biancorossi era partita con ben altre ambizioni ed in meno di un anno si è passati dal sogno promozione all’incubo retrocessione. Per i gialloblù parliamo invece di un’annata partita male, a tratti malissimo, con la prima vittoria in campionato arrivata solo nella seconda metà di dicembre. Una squadra, quella ereditata a febbraio da Raimondo Catalano che sembrava destinata nella migliore delle ipotesi al penultimo posto della graduatoria. Il cambio della guida tecnica ha invece dato uno sprint non indifferente ai gialloblù, che negli ultimi tre mesi di regular season hanno raccolto punti pesantissimi, figli di cinque vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte (tre delle quali arrivate contro le prime della classe). La reazione del Molfetta non è stata esattamente la stessa, e nelle ultime sei giornate è arrivato un solo successo. Il calendario in salita non ha sicuramente aiutato i ragazzi di mister Bartoli, che ai playout avranno la possibilità di rifarsi. Si giocherà al Vicino, stadio in cui lo scorso 12 marzo fu 0-0 fra le due compagini. La gara di andata del 6 novembre venne invece vinta dal Molfetta, e a decidere la contesa fu Vivacqua. Sebbene gli scontri diretti sorridano ai biancorossi, il playout si giocherà in casa dei gialloblù, che in classifica vantano quattro punti di vantaggio. Per ottenere una cornice di pubblico non indifferente, il Gravina ha pensato bene di regalare l’ingresso a donne e ad under 19, con i biglietti per uomini e ospiti che costeranno invece solo cinque euro. Per i tifosi del Molfetta sono previsti 400 tagliandi. Fischio d’inizio fissato per le ore 16 di domenica 14 maggio. In palio un posto nella prossima Serie D.

