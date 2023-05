Spareggio Brindisi – Cavese: c’è l’ok per Vibo Valentia, tra poco tavolo tecnico

Forse ci siamo. Questa mattina sarebbe giunto l’ok dalle autorità competenti per far giocare lo spareggio per la C tra Brindisi e Cavese nello stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia. Sembra scongiurata, pertanto, l’ipotesi di un rinvio. A breve si riunirà un tavolo tecnico presso la locale Questura per fare il punto della situazione.

