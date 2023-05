FRANCAVILLA F.NA – Contatti avviati tra la Virtus Francavilla e Antonio Calabro. È ormai scritto il futuro, con l’allenatore che non sarà il condottiero biancazzurro nella prossima stagione. Si lavora per la risoluzione del contratto, il tecnico paga il tredicesimo posto finale e il mancato approdo ai playoff. In questa, o al massimo alla prossima, sono attese anche comunicazioni ufficiali.

