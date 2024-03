Taranto, rubano tavole in legno per falò: denunciati 6 minori

Sei minori sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato per furto in concorso, in seguito a una serie di serrati controlli nelle aree sensibili di Taranto.

L’azione è stata possibile grazie alla collaborazione tra varie forze dell’ordine e alla predisposizione di servizi preventivi concordati durante incontri istituzionali.

I giovani, sorpresi mentre smontavano ponteggi in un cantiere edile, presumibilmente per utilizzare il legno per falò abusivi, hanno cercato di fuggire, ma sono stati fermati dopo un breve inseguimento.

Nonostante un atteggiamento ostile e poco collaborativo, sono stati accompagnati negli uffici della Questura, dove quattro di loro sono stati affidati ai genitori, mentre gli altri due sono stati accompagnati a casa. Le tavole rubate sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari.

