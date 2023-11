Taranto: rifiuti gettati fuori orario, piovono multe

Giro di vite degli agenti della Polizia Locale di Taranto contro chi non rispetta le regole. In particolare, nel mirino dei vigili urbani sono finiti i “furbetti” che gettano l’immondizia nei cassonetti fuori dall’orario imposto dal Comune. Nella mattinata di lunedì 27 novembre sono state elevate numerose contravvenzioni e in maniera trasversale. Oltre a numerosi cittadini “irrispettosi”, sono stati multati anche i gestori delle attività commerciali nelle zone di via Oberdan, via Dante e via Campania.

