Taranto: quattro scippi in 4 ore, caccia al rapinatore seriale

Un lunedì mattina decisamente movimentato a Taranto e di lavoro per la Polizia. Nel giro di quattro ore, nel centro cittadino sono stati commessi quattro scippi ai danni di altrettante donne. Gli agenti ritengono che gli episodi siano collegati e che quindi l’autore sarebbe soltanto uno, sul qualche si starebbe stringendo il cerchio. Su una borsa che la Polizia ha trovato per terra e recuperato, probabilmente sottratta all’ultima donna scippata in ordine di tempo, sono state trovate tracce di sangue: pertanto, si presume che lo scippatore seriale si sia ferito.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp