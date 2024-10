Taranto, prova a irrompere in casa ex compagna: arrestato

Un giovane di 27 anni, di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia per inosservanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria.

L’intervento della Squadra Volante è avvenuto nei pressi di un appartamento nel centro città, dopo che gli operatori della Sala Operativa avevano ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che, con atteggiamento violento, cercava di entrare in casa dell’ex compagna.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato il giovane, in evidente stato di ebbrezza, mentre insisteva nel voler forzare l’ingresso dell’abitazione. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di non accettare la fine della relazione e di essere stato travolto dalla gelosia.

Dagli accertamenti è emerso che il 27enne era già sottoposto a un provvedimento restrittivo, emesso lo scorso agosto, che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex compagna. Tale misura era stata adottata dopo un precedente arresto per maltrattamenti in famiglia.

La vittima ha confermato i fatti con una nuova denuncia, portando le autorità a concludere che il giovane abbia violato ripetutamente il provvedimento, sfociando nell’ultimo episodio di violenza che ha condotto al suo arresto.

