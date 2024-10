Incidente sul lavoro a Crispiano: operaio precipita da un’antenna

Un incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Crispiano. Un operaio, mentre era impegnato nella manutenzione di un’antenna, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’operaio, in seguito alla caduta, ha riportato diversi traumi. Immediatamente soccorso dai sanitari è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove si trova ricoverato. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

