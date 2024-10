Taranto, incidenti sul lavoro, sindacati: ‘Una piaga da sanare’

“Non si era ancora conclusa la 74^ Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, che subito siamo stati costretti a intervenire su due distinti gravi infortuni avvenuti questa mattina. Il primo a Taranto, dove un lavoratore è rimasto intrappolato sotto una tettoia crollata, e il secondo a Crispiano, dove un giovane operaio antennista è caduto da un’altezza di sette metri. Entrambi i lavoratori, soccorsi e trasportati d’urgenza all’Ospedale SS. Annunziata, hanno riportato gravi politraumi; uno di loro è stato ricoverato in terapia intensiva in codice rosso”.

A commentare l’accaduto sono stati Gianfranco Solazzo, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, e Gianmarco Passiatore, segretario reggente della Filca Cisl territoriale, i quali hanno espresso solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie. “Le cause degli incidenti sono attualmente oggetto di indagine da parte delle Forze dell’Ordine e del personale dello Spesal”, hanno dichiarato i due segretari.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, Solazzo e Passiatore hanno ribadito l’urgenza di mantenere alta l’attenzione su quella che ormai è una vera e propria piaga sociale. “Siamo impegnati su tutti i fronti per chiedere più controlli, più personale dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail, dello Spesal e delle Forze dell’Ordine. Tutte le norme e le leggi devono essere applicate integralmente”, hanno aggiunto.

I due segretari hanno inoltre sottolineato l’importanza dell’introduzione della “patente a crediti” per il settore edilizio, in vigore dal 1° ottobre, come strumento per migliorare la sicurezza nei cantieri. “Questo sistema prevede la sospensione dei lavori in caso di incidenti gravi e la riduzione dei crediti in caso di infortuni”, hanno spiegato, auspicando che tale misura venga estesa a tutti i settori lavorativi.

Solazzo e Passiatore hanno infine sottolineato la necessità di promuovere il valore della vita in ogni attività lavorativa, ribadendo la loro fiducia nel lavoro degli enti preposti all’indagine sugli incidenti.

