Taranto, penalizzazione di 4 punti: club presenta ricorso

Il Taranto ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI avverso la penalizzazione di quattro punti in classifica, inflitta dal Tribunale Federale Nazionale il 5 novembre scorso per il mancato pagamento degli stipendi alla scadenza del primo agosto.

Le motivazioni del -4

La sanzione è stata suddivisa in due parti. I primi due punti sono stati sottratti a causa del ritardato pagamento delle spettanze di giugno, che avrebbero dovuto essere versate entro la scadenza federale del primo agosto 2024. Il club ha saldato l’importo totale di 121.418 euro in ritardo, con pagamenti effettuati l’8 agosto per 23 tesserati, il 16 agosto per un altro e il 27 agosto per l’ultimo.

Gli altri due punti sono stati sottratti per il mancato rispetto di un accordo di risarcimento danni con l’ex attaccante Mauro Semprini. L’accordo, che prevedeva un pagamento in sette rate mensili, non è stato rispettato per la rata di giugno 2024, pari a 5.657 euro, successivamente versata solo l’8 agosto.

