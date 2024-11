Eccellenza, Coppa Italia: tra Galatina e Massafra vince la noia

Galatina e Massafra chiudono a reti inviolate il primo atto dell’altra semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Gara segnata dalla prudenza, con le squadre che sentono la pressione della posta in palio.

Si gioca al “Giovanni Paolo II” di Nardò per i lavori allo “Specchia” di Galatina. Pochi gli spunti, con la fase di studio che si trascina quasi per tutta la prima frazione. Bisognerà attendere il 37’ per un sussulto, con Caputo per il Galatina che da buona posizione non trova la porta difesa da Pizzaleo. Passano due minuti e i bianconeri ci riprovano, questa volta su calcio da fermo: Jacopo Mancarella cerca Monteduro, che non riesce a correggere in rete. A chiudere una prima frazione avara di emozioni è Arnesano sempre per i padroni di casa, Pizzaleo controlla senza problemi.

In avvio di ripresa, Legari raccoglie una ribattuta della difesa avversaria e lascia partire un fendente potente, ma poco preciso. Il monologo bianconero prosegue senza produrre gli effetti sperati: al 63’ è Arnesano a provarci in area di rigore, ancora tutto facile per Pizzaleo. Il Massafra punta la sveglia al 75’ con il neoentrato Perrino: conclusione troppo debole per impensierire Passaseo. Nel finale, Monteduro non impatta al meglio di testa: 0-0 al “Giovanni Paolo II”, gara di ritorno in programma giovedì 28 novembre. In palio c’è un posto in finale di Coppa Italia di Eccellenza.

