Barletta sul velluto in Coppa Italia di Eccellenza: poker al Canosa

Di Cuonzo, Lattanzio, Strambelli e Turitto: poker del Barletta al Canosa nella prima gara del triangolare di Coppa Italia di Eccellenza. Dominio biancorosso al “San Sabino”, niente da fare per gli uomini di mister Di Simone.

Il Barletta rompe il ghiaccio all’8’ con Strambelli che sporca solo i guantoni di Capossele. La risposta del Canosa è immediata: tiro cross di Santoro alzato in corner da Staropoli. Corner che si trasforma nel vantaggio biancorosso: De Gol alleggerisce la pressione, Strambelli accende la luce per Di Cuonzo che in campo aperto sgasa a tutta velocità, salta Capossele e deposita in rete per lo 0-1. La mossa a sorpresa di mister De Candia paga subito. Il Barletta tiene il controllo della gara e alla mezz’ora raddoppia con il mancino chirurgico di Lattanzio. Niente da fare per l’estremo difensore avversario. Agli sgoccioli della prima frazione, il Barletta cala anche il tris: altro mancino, questa volta di Strambelli dal limite dell’area, che complice l’errore di Capossele si spegne in rete per lo 0-3. Biancorossi sul velluto, squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa, ancora Di Cuonzo a scappare in profondità: destro fuorimisura in area di rigore. Al 57’ il Canosa avrebbe l’occasione per provare a riaprire la contesa, ma dopo la leggerezza di De Gol, Procida incrocia senza trovare il bersaglio più grande. Ancora brividi per la difesa del Barletta quattro minuti più tardi, quando Strambelli rischia di far gol nella porta sbagliata. Lo stesso numero dieci torna a rendersi pericoloso al 69’ nella metà campo giusta, con un calcio di punizione che scheggia la parte superiore della traversa. I ritmi si abbassano e le sostituzioni rallentano il gioco, ma c’è spazio per il poker che arriva sull’asse Lattanzio-Turtitto, con quest’ultimo bravo a mettere nel mirino il palo lontano per lo 0-4 finale. Canosa in campo contro la Polimnia in trasferta giovedì 28 novembre per la seconda gara del triangolare di Coppa Italia, turno di riposo per il Barletta, che tornerà sotto i riflettori giovedì 19 dicembre sempre contro la compagine barese al “Puttilli”.

