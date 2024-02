Taranto, Orlando: ‘Segnare al 96’ è ancora più bello’

(Di Lorenzo Ruggieri) Primo gol di Francesco Orlando con la maglia rossoblù del Taranto. Una rete decisiva quella del tarantino, autore del 2-1 finale contro il Monterosi: “Aspettavo questo momento fin dal primo giorno in cui ho firmato per questa squadra. Il gol è un’emozione indescrivibile, sono felice per la rete, ma soprattutto per la vittoria in un match che non si era messo nel migliore dei modi. Non pensavo fosse già il 96′, credevo mancasse ancora un po’ di tempo, ma segnare allo scadere è ancora più bello”.

”Nella ripresa, il Monterosi si è chiuso e cercava di ripartire – aggiunge Orlando -. Era difficile scardinare la loro retroguardia, ma questo successo ci proietta sempre più in alto. Siamo al quarto posto, in attesa del Benevento, e stiamo disputando un grandissimo campionato”.

”In settimana non mi ero allenato con il gruppo per via di un affaticamento muscolare accusato dopo il match col Benevento, però ora sto bene e sono a disposizione del tecnico. Ci godiamo questi due giorni di riposo e da martedì penseremo al Cerignola. Possiamo giocarcela con tutti, non ci poniamo limiti e ragioniamo partita dopo partita. Dedico il gol a un mio cugino venuto a mancare giovanissimo nella giornata di ieri, (venerdì 2 febbraio, ndr), alla mia famiglia e alla mia fidanzata”.

