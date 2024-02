Taranto, Capuano: ‘Ora che siamo salvi non ci poniamo limiti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Alla vigilia del match, il tecnico del Taranto Ezio Capuano aveva auspicato un solo risultato: la vittoria. La sua squadra lo ha accontentato, riuscendo a strappare i tre punti al Monterosi solo al 96′, grazie alla rete di Francesco Orlando. Tre punti saltati così dall’allenatore degli ionici: “Sapevo sarebbe stata una gara molto difficile, il Monterosi ha ingaggiato diversi calciatori importanti. Abbiamo complicato la sfida non azzannandola dopo il vantaggio e consentendo agli avversari di segnare. Siamo sfortunati, abbiamo preso gol al primo tiro in porta subìto. Dopo il pari, però, c’è stata una sola squadra in campo. Non è facile giocare contro 11 giocatori chiusi nella propria area di rigore ma siamo stati bravissimi nei cambi. Orlando non si era allenato per tutta la settimana ma ho visto che i nostri avversari erano molto bassi e volevo stanarli. Il Monterosi è una squadra molto esperta ma abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Non è un fatto estemporaneo, abbiamo avuto diverse occasioni anche contro il Benevento e ciò dimostra che cerchiamo di vincere ogni gara, a prescindere dall’avversario. Vincere al 96′ è l’apoteosi, abbiamo ottenuto tre punti strameritati nella gara più difficile dell’anno. Dopo la rete di Orlando sono andato sotto la curva, ci hanno spinti per tutta la partita e sembrava come se avessi segnato io (ride, ndr). Abbiamo 41 punti e abbiamo raggiunto la salvezza con 15 giornate d’anticipo. Siamo una squadra diversa rispetto allo scorso anno, diversi giocatori devono ancora ritrovare la condizione ottimale ma abbiamo un ottimo gruppo. Siamo salvi ma ora non ci poniamo limiti”.

