Taranto, Luciani: ‘Siamo stati bravi a non mollare’

(Di Lorenzo Ruggieri) “Se qualcuno pensava che avessimo stravinto questa partita si sbagliava”. Non usa mezzi termini Alessio Luciani, difensore del Taranto, per descrivere il successo all’ultimo respiro con il Monterosi: “Volevamo i tre punti a tutti i costi e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo regalato una gioia ai nostri tifosi e al nostro pubblico e dobbiamo continuare così. Potevamo fare meglio sul gol subìto, ma cercheremo di limare questo ulteriore dettaglio”.

”Ha segnato un subentrato e questo dimostra la forza del gruppo. Anche in altre gare abbiamo creato tanto, ma il risultato non è arrivato, mentre questo successo è l’emblema di quanto meritiamo. Quando indossi una maglia come quella del Taranto non puoi sbagliare l’atteggiamento e in questo gruppo tutti hanno fame. Abbiamo la giusta umiltà, non c’è presunzione e remiamo tutti nella stessa direzione”.

”Questa squadra è stata costruita benissimo ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dopo aver raggiunto la salvezza cercheremo di ottenere un buon posizionamento nei playoff. Sognare non costa nulla e questa squadra può sorprendere”.

