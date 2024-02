Taranto, Mysterium Festival: in partenza la decima edizione

Al via la decima edizione del Mysterium Festival, organizzato da Le corti di Taras e Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, L. A. Chorus e ARCoPU e patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

La rassegna di eventi di fede, arte, storia, musica, tradizione e cultura è in programma dall’8 al 31 marzo: anche quest’anno, il festival si articolerà in una serie di eventi di grande spessore in tutti i quartieri della città, la maggior parte gratuiti, caratterizzando il periodo della Quaresima a ridosso della Settimana Santa.

“La forza di questa rassegna culturale è quella di accompagnare la nostra comunità in uno dei periodi di fede più sentiti dai tarantini – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso – siamo grati all’Orchestra della Magna Grecia, all’Arcidiocesi di Taranto, ai cori “Le corti di Taras”, “L. A. Chorus” e ARCoPU, per aver realizzato un programma di eventi diffuso in tutta la città, nel segno di una riscoperta condivisa e accessibile delle nostre tradizioni più profonde.”

Maggiori informazioni: Orchestra Magna Grecia – Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . II Mysterium Festival potrà essere seguito anche attraverso gli aggiornamenti sui social Facebook e Instagram.

