Taranto, Murgia: “Non facile gestire questa situazione”

Altra sconfitta per il Taranto. Contro il Team Altamura, una squadra composta prettamente da giovani Primavera perde 5-1. Una sconfitta commentata così dal tecnico degli ionici Pino Murgia: “Abbiamo avuto un solo giorno per convocare i ragazzi ad una seduta di rifinitura perché erano reduci da una trasferta con la Primavera. Non è semplice gestire una situazione del genere ma abbiamo chiesto loro di staccare la spina dal resto, sfruttare l’occasione e dare il massimo in campo. Cercheremo di dargli una mano finché si potrà parlare di calcio. Vorremmo condurli fino alla fine e far crescere questo gruppo. Da soli, però, non bastiamo. I ragazzi mi hanno commosso. È stata una settimana travagliata ma a me piace molto lavorare con i giovani e farli esordire. Oggi hanno dato tutto, non si sono risparmiati. Il percorso dei giovani passa attraverso gli errori ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author