Team Altamura, Di Donato: “Bravi ad incanalare la gara sui binari giusti”

Il Team Altamura passeggia nel posticipo della ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C contro il Taranto. I biancorossi, infatti, hanno trionfato 5-1 contro gli ionici. Un risultato commentato così da Daniele Di Donato, tecnico degli altamurani, ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo vissuto una settimana atipica ma siamo stati bravi ad isolarci e a capire l’importanza della partita perché non era semplice. Poteva sembrare tutto facile ma non è stato così, i ragazzi sono stati abili ad indirizzare la gara verso i binari giusti ed era importante espugnare il tabù-D’Angelo. Abbiamo ottenuto tre punti importanti che ci permettono di lavorare più serenamente in vista della Cavese. I ragazzi hanno interpretato benissimo la partita, peccato per il gol subìto ma va bene così, non si può avere tutto. Il cammino è ancora lungo e la vittoria di oggi ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la quota dei 40 punti e poi vedremo il da farsi. Non dobbiamo fare voli pindarici, restiamo con i piedi per terra. Non dobbiamo cullarci, da domani penseremo alla Cavese. Il mercato? I nuovi arrivati sono funzionali al mio gioco, vedremo se ci dovesse essere un’occasione o meno. Piena fiducia nella società”.

