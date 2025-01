Taranto, Ferrari: “Ci è stato promesso un progetto, in caso di bluff pronti ad andare via”

Con una formazione colma di Primavera, il Taranto esce sconfitto dal ‘D’Angelo’ di Altamura. I biancorossi, infatti, trionfano 5-1, gettando nello sconforto la piazza ionica. Queste le dichiarazioni di Emiliano Ferrari, vice allenatore dei rossoblu, rilasciate al termine della sfida: “Ci è stato promesso un minimo di progetto fino a fine campionato e magari una retrocessione dignitosa, valorizzando i ragazzi. In questa partita poteva esordire qualche giovane in più ma capiamo le esigenze delle due società. Speriamo in qualcosa di concreto ma se dovessimo capire che si tratta di un bluff andremo via”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author