Dopo Chapi Romano, che ha superato le visite mediche ed è in attesa di essere ufficializzato, il Taranto rinforza anche l’attacco. Il club rossoblu ha raggiunto l’accordo con Filip Raicevic, montenegrino classe 1993. Punta centrale, nella passata stagione ha indossato la maglia del Piacenza, in Serie C, collezionando 19 presenze e 1 sola rete. Per Raicevic si tratta di un ritorno in Puglia dopo la breve esperienza con il Bari, in Serie B, nella seconda parte del torneo 2016/17. In Serie C esperienze anche con Lucchese e Ternana (vittoria del campionato), in B con Lanerossi Vicenza, Pro Vercelli e Livorno. (Foto Calcio Termano)