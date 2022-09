Il Fasano ha comunicato il tesseramento di Giovanni Indiveri come preparatore dei portieri. L’ex Taranto entra a far parte dello staff tecnico guidato da Ivan Tisci. Nato a Monopoli il 29 settembre 1974, per lui si tratta di un ritorno: dopo la stagione 2019/20, ha seguito a Taranto l’ex tecnico biancazzurro Laterza a Taranto. Da calciatore vanta una oltre 300 presenze tra i professionisti con squadre come Bari (con cui ha vinto il campionato di B nel 1996/97 e collezionando 5 presenze in A nella stagione successiva), Benevento, Ascoli, Cesena, Pisa, Pescara, prima di chiudere la carriera, alle soglie dei 40 anni, con il Monopoli e Locorotondo.

“Sono davvero felice di essere tornato – ha detto Gianni Indiveri attraverso i canali ufficiali del Fasano –. Qui mi sento a casa, come in famiglia. Sono in una società che fa le cose per bene e ho la fortuna di lavorare con portieri under che hanno voglia di imparare e con buone potenzialità, come Ceka e Dima. Proprio la convocazione di Ceka nella nazionale Under 21 é una soddisfazione per la società e per lui che ha la possibilità di mettersi in vetrina. Potrebbe essere un passaggio importante per la sua carriera. E poi c’è Menegatti, che ho fortemente voluto. Un ottimo portiere che, seppure penalizzato dalla regola degli under, si è messo a disposizione e sarà un valore aggiunto per la squadra e nella crescita dei due portieri più giovani”.