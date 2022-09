Adesso è ufficiale: Filip Raicevic è un nuovo calciatore del Taranto. A comunicarlo è il club rossoblu, che fa sapere di essersi “assicurato fino al 30 giugno 2023, con opzione per il rinnovo, le prestazioni sportive di Filip Raicevic, attaccante nato il 2/7/1993 a Podgorica (Montenegro). Nella scorsa stagione ha realizzato 1 rete in 18 presenze con la maglia del Piacenza. Giocatore esperto, ha praticamente trascorso tutta la sua carriera professionistica in Italia in Serie B, categoria in cui ha militato con le maglie di Vicenza, Bari, Pro Vercelli e Livorno. Con la maglia della Ternana nella stagione 2020/21 ha conquistato la promozione in cadetteria contribuendo con 6 reti in 27 presenze al ritorno in serie B delle Fere. Raicevic vanta anche 3 presenze con la sua nazionale. Il calciatore è già a disposizione di mister Capuano. Benvenuto Filip!”.