Momenti di tensione all’intervallo di Brindisi-Casarano, big match della 4a Giornata, che Antenna Sud ha trasmesso in diretta. Sul finire del primo tempo, la partita è stata interrotta per circa cinque minuti a causa di una rissa tra i calciatori delle due squadre. Tutto sarebbe nato per un colpo ricevuto da Dammacco, ma non sanzionato dall’arbitro. Il direttore di gara ha cercato di raffreddare gli animi tirando fuori qualche cartellino giallo, ma al termine del primo tempo gli animi si sono nuovamente surriscaldati: Pambianchi, difensore del Casarano, è rimasto per terra, come si vede dalle immagini. La ressa è proseguita per altri cinque 5 minuti, poi le due squadre hanno fatto rientraro negli spogliatoi. Proprio nell’intervallo è arrivata l’espulsione del brindisino Alex Sirri.