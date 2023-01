Taranto: Mercato, quasi fatta per Busellato

Massimiliano Busellato e il Taranto non sono mai stati così vicini. Il club rossoblu e il centrocampista classe 1993 hanno raggiunto l’accordo, ma per l’ufficialità bisogna attendere la risoluzione con il Padova, prevista per le prossime ore. L’arrivo di Busellato crea un certo affollamento nel reparto centrale del centrocampo, specie ora che è tornato a disposizione Diaby. Pertanto, il sacrificato dovrebbe essere Gaston Chapi Romano. Anche Nunzio Brandi è sulla lista dei partenti.

