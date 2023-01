Serie C/C: Giornate 25 e 26, varia l’orario di 7 partite

La Lega, dopo gli accordi tra le società, ha disposto variazioni d’orario per 7 gare in programma tra la 25a (infrasettimanale) e la 26a Giornata del Girone C della Serie C.

25a GIORNATA

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO 2023

CATANZARO-TURRIS ore 18.00

GIUGLIANO-MESSINA ore 14.30

GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO 2023

GELBISON-CERIGNOLA ore 14.30

MONOPOLI-PICERNO ore 15.00

26a GIORNATA

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

CATANZARO-FIDELIS ANDRIA ore 14.30

TURRIS-MONTEROSI ore 14.30

VITERBESE-MONOPOLI ore 14.30

