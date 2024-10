Taranto, Melucci accoglie Campbell: “Futuro promettente per la città”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo proprietario del Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci ha dato il benvenuto a Mark Campbell e al suo team, sottolineando l’importanza di questa nuova fase per il club e per la città.

“Permettetemi di dare il mio benvenuto al dottor Campbell e a tutti i suoi collaboratori, perché sono state settimane impegnative”, ha dichiarato Melucci criticando le polemiche recenti che, a suo avviso, hanno rischiato di spaventare gli investitori: “Il nostro compito è promuovere il territorio e mostrare le opportunità di investimento. Se non ci fosse stato il progetto del nuovo stadio, forse oggi non saremmo qui a parlare di un nuovo futuro”.

Melucci ha anche voluto ringraziare l’ex proprietario, Giove, e la sua famiglia per il loro contributo, auspicando che questa fase di transizione possa essere affrontata con serenità e unità: “Voglio ringraziare Mark Campbell e la sua struttura per essersi appassionati al futuro della città. Bisogna tranquillizzarsi, le cose belle non sono mai semplici, ma ci aspettano mesi decisivi.”

Il sindaco ha poi evidenziato come la realizzazione del nuovo stadio sia un’opportunità chiave per lo sviluppo futuro: “Abbiamo bisogno di andare avanti insieme, guardando alle cose importanti, come il nuovo stadio, che ci darà tante gioie. Facciamo della nostra città un esempio di serietà e capacità di affrontare grandi sfide”.

Riguardo alle tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, Melucci ha ammesso: “Se fossimo arrivati a questa giornata più sereni, avremmo trovato un interlocutore più disteso. Mark era molto teso a causa delle notizie circolate, ma gestire fondi d’investimento richiede attenzione. La sua operazione nasce dalla finanza e un clima sereno faciliterà altri investimenti”.

Infine, Melucci ha invitato tutti a lasciare Campbell e il suo team lavorare senza ulteriori pressioni: “Giove è un bravo imprenditore, se ha venduto a Campbell c’è sicuramente un motivo solido. Diamo loro il tempo di lavorare serenamente, il percorso sarà impegnativo ma fondamentale per il futuro del Taranto e della città”.

Alla domanda se intendesse garantire per il fondo anglo-americano, Melucci è stato chiaro: Melucci: ‘Ho incontrato nei giorni scorsi i nuovi soci interessati all’investimento, ma non posso esprimere giudizi, perché come sindaco ma accolgo”.

